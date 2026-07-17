AGENDA · Carignan
Découverte de la chapelle de Wé, Chapelle Saint-Pierre de Wé, Carignan
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Pierre de Wé · Carignan
Informations pratiques
Découverte de la chapelle de Wé Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Pierre de Wé Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
– Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.
– Exposition de peinture dans la chapelle et découverte des nouveaux vitraux.
– A 15h, concert donné par la chorale Crescendo.
Chapelle Saint-Pierre de Wé Carignan 08110 Carignan 08110 Ardennes Grand Est
– Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.
©Francis Raymond