Découverte de la chapelle de Wé, Chapelle Saint-Pierre de Wé, Carignan

Informations pratiques

Découverte de la chapelle de Wé Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Pierre de Wé Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.

– Exposition de peinture dans la chapelle et découverte des nouveaux vitraux.

– A 15h, concert donné par la chorale Crescendo.

Chapelle Saint-Pierre de Wé Carignan 08110 Carignan 08110 Ardennes Grand Est

– Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.

©Francis Raymond