Découverte de la chapelle Notre-Dame de Grâce à Rages, Chapelle Notre-Dame de Grâce, Sonnaz

Découverte de la chapelle Notre-Dame de Grâce à Rages 27 et 28 juin Chapelle Notre-Dame de Grâce Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle qui date de 1682 : au fronton, une peinture monumentale du XVIIIe siècle est classée au titre d’objet Monuments Historiques depuis 1983.

A l’origine, propriété d’une famille sonazienne elle est cédée à l’Association Diocésaine de Chambéry en 1938.

La chapelle est toujours un lieu de culte. Autrefois, les habitants s’y rassemblaient surtout au mois de mai, le mois de Marie.

L’objectif de notre association est de restaurer l’édifice. La première phase de travaux (rénovation complète de la toiture et restauration de la peinture du fronton) est terminée. La seconde phase qui sera réalisée en 2026 concerne la restauration des décors peints intérieurs, des enduits extérieurs et l’assainissement périphérique ainsi que la mise en accessibilité PMR.

Chapelle Notre-Dame de Grâce Rue du Clos Martin 73000 SONNAZ Sonnaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle qui date de1682 : Au fronton, une peinture monumentale du XVIIIe siècle, classée au titre d’objet Monuments Historiques depuis 1983.

Paul ROUX