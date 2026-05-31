Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Domessin fête la musique, Domessin, Sonnaz

Domessin fête la musique, Domessin, Sonnaz

Domessin fête la musique, Domessin, Sonnaz dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Domessin

Adresse : chef lieu

Ville : 73000 Sonnaz

Département : Savoie

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : illimité

Domessin fête la musique Dimanche 21 juin, 12h00 Domessin Savoie

illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

3ème édition de la fête de la musique dans le village de Domessin.
4 espaces de concerts, animation MaCabane, petite restauration et buvette.

Domessin chef lieu Sonnaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0675618295 http://www.ladenie.com
3ème édition de la fête de la musique dans le village de Domessin.

© Illustration : Maguelone du Fou

À voir aussi à Sonnaz (Savoie)