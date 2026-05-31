Domessin fête la musique, Domessin, Sonnaz
Domessin fête la musique, Domessin, Sonnaz dimanche 21 juin 2026.
Domessin fête la musique Dimanche 21 juin, 12h00 Domessin Savoie
illimité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
3ème édition de la fête de la musique dans le village de Domessin.
4 espaces de concerts, animation MaCabane, petite restauration et buvette.
Domessin chef lieu Sonnaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0675618295 http://www.ladenie.com
3ème édition de la fête de la musique dans le village de Domessin.
© Illustration : Maguelone du Fou