Découverte de la chapelle Saint-Rémy-du-Mont à Salavre (01270), Chapelle de Saint-Rémy-du-Mont, Salavre

Informations pratiques

Découverte de la chapelle Saint-Rémy-du-Mont à Salavre (01270) 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Rémy-du-Mont Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Et si vous veniez découvrir la chapelle Saint-Rémy-du-Mont à Salavre (01270) ?

Voici 3 bonnes raisons de nous rendre visite :

1️⃣ Un hameau aux maisons authentiques et pleines de charme.

2️⃣ Une chapelle fascinante, dont les racines remontent à l’époque romaine.

3️⃣ Un panorama exceptionnel s’étendant de la Bresse jusqu’au Mâconnais.

Chapelle de Saint-Rémy-du-Mont impasse de la chapelle 01270 Salavre Salavre 01270 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0608507658 https://www.facebook.com/Salavredhieretdaujourdhui Ancienne église paroissiale jusqu’à la Révolution, située dans le hameau du même nom au nord-est de Salavre, elle a été érigée au XIIe ou XIIIe siècle à la place d’une église datant probablement du VIe siècle, elle-même bâtie sur les vestiges d’un temple gallo-romain dédié à Mercure et Apollon.

Son histoire est riche :

– Elle est mentionnée pour la première fois en 1184 dans un diplôme de l’empereur Frédéric Barberousse.

– Le service divin, d’abord assuré par les moines de Saint-Claude, fut ensuite confié au prieuré de Villemotier ; l’église devait à la présence de reliques — notamment un bras de saint Remi — d’être fréquentée par d’importantes foules de pèlerins.

– Fait curieux : une visite pastorale de l’archevêque de Lyon en 1470 mentionne des usages bien profanes de l’église, qui abritait alors des coffres, des tonneaux et même des fourneaux.

– Vers 1640, les habitants firent construire une chapelle dédiée à saint Antoine (c’est l’église actuelle du centre-bourg), dont la fréquentation grandissante entraîna l’abandon progressif de Saint-Remi-du-Mont. L’église fut vendue à la Révolution et en partie détruite avant 1800.

Elle a depuis été restaurée : l’association « Salavre d’hier et d’aujourd’hui » a été fondée précisément pour sauver cette chapelle, qui appartenait à des propriétaires privés depuis la Révolution et servait de grange. parking

Et si vous veniez découvrir la chapelle Saint-Rémy-du-Mont à Salavre (01270) ?

©Renaud Drouy