Découverte de la chapelle St Léger et de ses inestimables trésors, Chapelle Saint Léger, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Découverte de la chapelle St Léger et de ses inestimables trésors 19 et 20 septembre Chapelle Saint Léger Finistère

Jauge limitée – 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Créée en 2019, l’association « Donner vie à la chapelle de St Léger » a beaucoup œuvré pour que la rénovation des vitraux dorénavant restaurés soit rendue possible.

Ces vitraux contemporains ont été inaugurés en 2023, et sont largement inspirés des œuvres de Saint François d’Assise.

L’association a également déployé beaucoup d’énergie pour permettre la restauration des ex-voto qui ornent dorénavant la chapelle, dans le respect des règles patrimoniales qu’ils méritent. Ils siègent dorénavant dans le chœur représentant la famille De Guer.

Il vous sera également possible de venir admirer dans ce site magnifique les statues en bois polychrome de retour après leur restauration par l’atelier de Bignan (56).

Au-delà de ces magnifiques vitraux, il vous sera également possible de découvrir l’histoire de la chapelle grâce aux bénévoles qui œuvrent avec passion à la préservation de ce patrimoine religieux.

Chapelle Saint Léger Chapelle St Léger 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/les-vitraux-de-la-chapelle-saint-leger-a-riec-sur-belon/78432

Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle Saint-Léger

©Mairie de Riec-sur-Bélon