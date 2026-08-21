Découverte de la Chartreuse Port Sainte Marie, Chartreuse du Port-Sainte-Marie, Chapdes-Beaufort

Informations pratiques

Découverte de la Chartreuse Port Sainte Marie 19 et 20 septembre Chartreuse du Port-Sainte-Marie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrir le site de la chartreuse Port Sainte Marie seul chartreuse médiévale d’Avergne :

son histoire , son architecture spécifique,son potentiel archéologique

et l’aventure de 50ans de chantiers benevoles pour sa sauvegarde et sa mise en valeur

Chartreuse du Port-Sainte-Marie La Chartreuse, 63230 Chapdes-Beaufort, France Chapdes-Beaufort 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse La chartreuse du Port-Sainte-Marie, fondée en 1219, a marqué l’histoire économique et culturelle sur l’ensemble des Combrailles et jusqu’en Limagne durant plus de cinq siècles. Abandonnée à la Révolution, ses biens seront éparpillés, en particulier, dans les églises avoisinantes (Manzat, Pontgibaud). Le site permet aujourd’hui en parcourant ses vestiges de découvrir l’organisation très particulière d’un monastère de chartreux, moines ermites vivant en collectivité. Du fait des couches médiévales non touchées, il constitue un potentiel archéologique de première importance pour permettre de comprendre l’évolution architecturale cartusienne.

L’association des Amis de la chartreuse Port-Sainte-Marie, assure depuis plus de cinquante ans la sauvegarde et la mise en valeur du site par des interventions de bénévoles et en dynamisant des activités artistiques, culturelles et patrimoniales. A découvrir, installé au cœur du monument un espace ludique en libre accès « le ludoparc de la chartreuse » propose des jeux anciens ou en lien avec la faune et la flore du site. Depuis Chapdes-Beaufort aller jusqu’au Ancizes et prendre la direction de Saint Jacques d’Ambur (D62) 3.5kms.

Découvrir le site de la chartreuse Port Sainte Marie seul chartreuse médiévale d’Avergne :

j.rossignol©