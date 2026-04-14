Découverte de la Crypte Saint-Lucien, Eglise Saint-Lucien, La Courneuve

Découverte de la Crypte Saint-Lucien Vendredi 12 juin, 18h00 Eglise Saint-Lucien Seine-Saint-Denis

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:45:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:45:00+02:00

Cette visite est l’occasion de découvrir une partie du patrimoine archéologique de la Ville de La Courneuve. Durant 45 minutes, nous verrons l’évolution architecturale d’une église médiévale reconstruite de nombreuses fois, puis nous irons dans la crypte archéologique afin d’en savoir plus sur l’inhumation des Courneuvien·nes à l’époque mérovingienne.

Eglise Saint-Lucien 7 rue de la Convention3120 La Courneuve La Courneuve 93120 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 06.18.65.37.36 https://exploreparis.com/fr/3261-la-crypte-de-leglise-saint-lucien-journees-de-larcheologie.html?search_query=saint%20lucien&fast_search=fs https://archives.lacourneuve.fr/ La crypte archéologique de La Courneuve se trouve sous l’église Saint-Lucien. L’emplacement de cette église est un lieu de culte attestée depuis le 7ème siècle, détruite à plusieurs occasions l’église que nous connaissons aujourd’hui mêle architecture médiévale et contemporaine. Rer B – La Courneuve Aubervilliers

Tramway T1 – La Courneuve / Six Route

Cette visite est l’occasion de découvrir une partie du patrimoine archéologique de la Ville de La Courneuve. Durant 45 minutes, nous verrons l’évolution architecturale d’une église médiévale de fois,…

©Lotfi Benyelles / La Courneuve