Découverte de la culture des champignons tropicaux, Karulium, Vieux-Habitants

Découverte de la culture des champignons tropicaux 5 – 7 juin Karulium Guadeloupe

Groupes d’une dizaine de personne maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:30:00+02:00

Venez poser un regard neuf sur le monde fascinant des champignons ! Karulium, champignonnière de Guadeloupe, vous ouvre ses portes pour une expérience qui éveillera votre sens de l’observation.

Au fil d’une visite guidée, découvrez comment naissent les champignons : du mycélium invisible à l’œil nu jusqu’à l’éclosion spectaculaire des champignons, chaque étape de la culture est un spectacle de formes, de textures et de couleurs. Apprenez à reconnaître les signes d’une croissance saine, à repérer les indices visuels qui guident le cultivateur au quotidien, et découvrez comment la technologie prolonge aujourd’hui le regard humain pour surveiller les cultures.

Un atelier pratique vous permettra de vous initier aux gestes de la myciculture, de la préparation du substrat à l’ensemencement. La visite se conclura par une dégustation de champignons frais, cultivés sur place, pour prolonger la découverte par le goût.

Une occasion unique de plonger dans les coulisses d’une agriculture innovante, locale et durable, née au cœur de Vieux-Habitants.

Karulium 1134 chemin de cousinière, 97119 Vieux-Habitants Vieux-Habitants 97119 Guadeloupe Guadeloupe +590690231522 https://www.karulium.bio/ [{« type »: « phone », « value »: « 0690231522 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@karulium.bio »}] Champignonnière tropicale à visiter Parking disponible

©Karulium