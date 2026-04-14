LE DOMAINE DU MANIOC, Le domaine du Manioc, Vieux-Habitants

LE DOMAINE DU MANIOC 5 et 6 juin Le domaine du Manioc Guadeloupe

consommation de produits possible sur place ou emporter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Une visite inédite vous attend pour révéler toute la magie et l’authenticité de ce lieu merveilleux.Venez découvrir ce que la nature a de plus précieux à nous offrir.

Le Domaine du Manioc -Le Rôle Social : Au-delà des Coutumes

Si son rôle majeur reste le respect des us et coutumes, il s’élargit désormais à la souveraineté économique.

L’Or Blanc : Pour les communautés rurales, le manioc n’est plus seulement un aliment sacré de cérémonie, c’est un levier de développement. Il transforme les traditions en opportunités d’exportation (farines sans gluten, perles de tapioca pour le marché mondial).

Résilience climatique : Sa capacité à pousser dans des conditions difficiles en fait la plante « moderne » par excellence face au réchauffement climatique.

En résumé : Le manioc est une racine à double visage. D’un côté, elle plonge profondément dans la terre des ancêtres pour honorer l’identité culturelle ; de l’autre, elle déploie ses feuilles vers un avenir où elle nourrit la planète de manière saine et durable.

Le domaine du Manioc Val de l’Orge 97119 Vieux-Habitants Vieux-Habitants 97119 Guadeloupe Guadeloupe +590 69044.44.81 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.444.481 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590.600.684 »}, {« type »: « email », « value »: « maniocplus97119@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « pezeron-didier@orange.fr »}] Le Domaine du manioc, un concept mémorable qui allie tradition et modernisme

Le Domaine du manioc ne se contente plus de préserver le passé ; il est devenu le laboratoire où s’invente la résilience de demain.

©Didier Pezeron