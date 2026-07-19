Découverte de la danse country Salle des Fêtes Coux
jeudi 3 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Coux
Informations pratiques
Coux
Découverte de la danse country
Salle des Fêtes 5 av. de la République Coux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 18:45:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Découvrez la danse country avec l’association Happy Tiags.
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Salle des Fêtes 5 av. de la République Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 65 63 happytiags17@gmail.com
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English :
Discover country dancing with the Happy Tiags association.
L’événement Découverte de la danse country Coux a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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