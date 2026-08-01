Soirée inauguration du Couks Couks Coux
vendredi 28 août 2026 · Couks · Coux
Informations pratiques
Coux
Soirée inauguration du Couks
Couks 4 RUE LA GUIGNERIE Coux Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez célébrer l’inauguration après travaux avec une soirée moule frite, ambiance musicale et tombola. Menu adulte à 19€ et menu enfant à 10€.
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Couks 4 RUE LA GUIGNERIE Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 95 01 couzinet.eric@orange.fr
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English :
Come celebrate the grand reopening after renovations with an evening of mussels and fries, live music, and a raffle. Adult menu: €19; children’s menu: €10.
L’événement Soirée inauguration du Couks Coux a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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