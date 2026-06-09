Découverte de la ferme de Papi Jean et atelier Herbier La ferme de Papi Jean Noyal-sur-Vilaine samedi 4 juillet 2026.

Noyal-sur-Vilaine

Découverte de la ferme de Papi Jean et atelier Herbier

La ferme de Papi Jean 22 les Malleries Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Présentation et histoire de la ferme

Partez à la découverte de la ferme, de son histoire, de ses valeurs et de son évolution au fil des saisons. Une immersion conviviale pour comprendre le fonctionnement du lieu, ses cultures et ses pratiques.

Découverte des plantes sauvages et fleurs comestibles

Au cours d’une balade dans le potager et ses alentours, apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles, les fleurs comestibles et les nombreuses richesses végétales qui nous entourent. Observation, anecdotes, usages culinaires et propriétés des plantes seront au rendez-vous.

Conception d’un herbier

Les participants réaliseront ensuite leur propre herbier en sélectionnant et identifiant différentes plantes découvertes pendant l’atelier. Une activité créative et pédagogique pour garder une trace de cette exploration botanique.

Durée 2h30

Jauge limitée

A partir de 12 ans .

La ferme de Papi Jean 22 les Malleries Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Découverte de la ferme de Papi Jean et atelier Herbier Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CHATEAUGIRON