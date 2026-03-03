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Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Lieu-dit Kergleuden Bannalec

samedi 7 novembre 2026 · Lieu-dit Kergleuden · Bannalec

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit Kergleuden
Adresse
Ferme Perennou Sant-Jakez
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez

Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Production de cidre, poiré, jus de pomme, jus de poire, vinaigre…
Située sur la vallée de l’Isole, la Ferme Perennou Sant-Jakez possède un patrimoine bocager unique comprenant des prairies anciennes irriguées que bordent nos vergers de pommiers et de poiriers.
Venez vous promener dans ce cadre bucolique et dégustez de savoureux produits !
Visite guidée possible.   .

Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 97 34 15 81 

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English :

L’événement Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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