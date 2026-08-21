Informations pratiques

Hagen

Découverte de la forêt avec l’ONF

Hagen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la forêt de Hagen sous un nouvel angle et échangez avec les professionnels qui la gèrent au quotidien.

Au programme

– Comprendre le fonctionnement de la forêt

– Découvrir les missions et le travail de l’ONF

– Échanger sur les enjeux forestiers actuels

– Mieux connaître les règles applicables en forêt

La séance se déroulant directement en forêt, les participants sont invités à prévoir des chaussures adaptées à la marche ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Nombre de places limité. Uniquement sur inscription par mail.Tout public

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Hagen 57570 Moselle Grand Est commune.hagen@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Hagen Forest from a new perspective and exchange ideas with the professionals who manage it on a daily basis.

On the agenda:

– Understanding how the forest operates

– Learning about the ONF’s missions and work

– Discussing current forestry issues

– Gaining a better understanding of the rules applicable in the forest

Since the session will take place directly in the forest, participants are asked to wear shoes suitable for walking and clothing appropriate for the weather conditions. Space is limited. Registration is required via email only.

L’événement Découverte de la forêt avec l’ONF Hagen a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS