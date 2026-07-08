DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes

Informations pratiques

Portiragnes

DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ

PORTIRAGNES PLAGE Avenue de la Grande Maïre (Plage Ouest) Portiragnes Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Ouvrez grand vos mirettes et suivez le guide sur les petits sentiers de la Grande Maïre ! Ce site Natura 2000 offre une grande diversité de paysages sansouïre, roselières, prés salés et abrite une richesse faunistique et floristique rare.

Envie de découvrir un magnifique site entre mer et canal du Midi ?

Ouvrez grand vos mirettes et suivez notre guide sur les petits sentiers de la Grande Maïre ! Ce site reconnu Natura 2000, d’une beauté extraordinaire, offre une grande diversité de paysages sansouïre, roselières, prés salés et abrite une richesse faunistique et floristique rare. Refuge pour de nombreux oiseaux migrateurs… .

PORTIRAGNES PLAGE Avenue de la Grande Maïre (Plage Ouest) Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

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English : DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ

Keep your eyes peeled and follow the guide along the little trails of the Grande Ma%EFre! This Natura 2000 site offers a wide variety of landscapes—including salt marshes, reed beds, and salt meadows—and is home to a rare wealth of flora and fauna.

L’événement DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 ADT34