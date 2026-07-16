Découverte de la maison Picard à Dommartemont, Villa Picard, Dommartemont

Informations pratiques

Découverte de la maison Picard à Dommartemont 18 et 19 septembre Villa Picard Meurthe-et-Moselle

gratuit, nombre limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez la maison Picard (1956-1958), première œuvre majeure de l’architecte nancéien Dominique-Alexandre Louis (1924-1991). Elle est labellisée « Architecture contemporaine remarquable ».

Durée de la visite : 45 minutes.

Départ des visites guidées, toutes les 30 minutes.

Villa Picard 1 chemin d’Amance 54130 Dommartemont Dommartemont 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « t.besson@bskimmobilier.com »}] Dans les années 1950, la famille Picard souhaite faire construire une maison moderne adaptée aux besoins d’une famille de quatre personnes. Pour cela, ils font appel à leur ami, l’architecte nancéien Dominique-Alexandre Louis, qui a notamment travaillé avec les architectes Henri Prouvé et Gaston Schmit. Cette villa fait partie d’une série de remarquables villas en Lorraine, notamment dans la région de Nancy. Pour cette réalisation, les propriétaires choisissent une parcelle arborée sur le coteau sud du plateau de Malzéville à Dommartemont, située à 310 mètres d’altitude, bénéficiant ainsi d’une vue dégagée sur l’agglomération nancéienne. La maison, dite villa Picard, est construite entre 1956 et 1958. L’aménagement intérieur et notamment le mobilier intégré, est confié à l’architecte Robert Anxionnat. L’artiste Camille Hilaire intervient également en réalisant une tapisserie et un grand tapis. Depuis sa construction, la villa n’a subi aucune modification majeure, les propriétaires ayant souhaité préserver au maximum les éléments caractéristiques de son architecture, notamment le mobilier intégré et les aménagements intérieurs.

Découvrez la maison Picard (1956-1958), première œuvre majeure de l’architecte nancéien Dominique-Alexandre Louis (1924-1991). Elle est labellisée « Architecture contemporaine remarquable ».

© Manuel Bougot