Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané
Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané vendredi 8 mai 2026.
Locmaria-Plouzané
Découverte de la marche Afghane
Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La marche afghane est une technique de respiration qui permet de synchroniser sa respiration avec le pas en fonction du terrain.
Marchez aux côtés de Terre d’écume sur les dénivelés de l’Iroise pour expérimenter cette technique qui vous permettra de gérer votre effort physique pendant la marche. Nous travaillerons également sur la prise de conscience du corps et sur la récupération.
Tous les lundis et mardis à 13h30.
Disponibilités et réservations en ligne sur terredecume.fr
À partir de 16 ans.
Réservable en formule cocon solo , vous partez seul avec moi.
Cartes cadeaux disponibles.
Une randonnée bien-être relaxation, méditation et respiration est également disponible sur ce créneau. Si cette sortie vous intéresse, contactez Terre d’écume. .
Plage de Porsmilin Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
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English : Découverte de la marche Afghane
L’événement Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
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