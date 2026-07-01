Découverte de la Miellerie du Gâtinais, Miellerie du Gâtinais, Boutigny-sur-Essonne

Informations pratiques

Découverte de la Miellerie du Gâtinais 3 – 11 octobre Miellerie du Gâtinais Essonne

Libre et gratuit mercredi et dimanche de 14h à 18h30. Samedi de 11h à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Miellerie du Gâtinais 7-9 chemin de la Jonnerie 91820 Boutigny-sur-Essonne Boutigny-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mielleriedugatinais91@gmail.com »}]

Visite libre, environ une demie heure: observation des abeilles, dégustation de miels, découverte des nids des insectes, film sur récolte de miel et de gelée royale….