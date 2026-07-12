Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Découverte de la numérologie à la Thalassa

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-12

Semaine Wellness

Une semaine pour explorer la numérologie comme outil de connaissance de soi. Les participants pourront découvrir la signification des nombres, mieux comprendre leurs cycles de vie

Sur inscription, dans la limite des places disponibles .

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30

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English :

L’événement Découverte de la numérologie à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage