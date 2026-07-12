Découverte de la numérologie à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage
lundi 12 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Découverte de la numérologie à la Thalassa
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-12
Semaine Wellness
Une semaine pour explorer la numérologie comme outil de connaissance de soi. Les participants pourront découvrir la signification des nombres, mieux comprendre leurs cycles de vie
Sur inscription, dans la limite des places disponibles .
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30
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English :
L’événement Découverte de la numérologie à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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