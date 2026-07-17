Découverte de la partothèque communautaire de la Porte du Hainaut, Médiathèque communautaire de l’Ostrevant, Bouchain

Informations pratiques

Découverte de la partothèque communautaire de la Porte du Hainaut Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque communautaire de l’Ostrevant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vous êtes musiciens, chanteurs, vous êtes adhérents d’une société musicale ou simple curieux, venez découvrir les richesses de la partothèque. une bibliothèque de 2500 partitions musicales dédiée aux harmonies, fanfares et chorales de la Porte du Hainaut.

Tout public dès 5 ans – En accès libre

Médiathèque communautaire de l’Ostrevant Esplanade Charles de Gaulle 59111 BOUCHAIN Bouchain 59111 Nord Hauts-de-France 03 27 48 38 20 https://mediatheques.agglo-porteduhainaut.fr/mediatheque-de-bouchain.aspx Vous êtes musiciens, chanteurs, vous êtes adhérents d’une société musicale, venez découvrir les richesses de la partothèque. La partothèque communautaire propose aux harmonies et chorales de la Porte du Hainaut une offre riche et diversifiée de partitions. un lieu unique en France qui préserve et faire vivre le patrimoine musical et valorise les sociétés musicales locales. Parking public. accès PMR. Rez-de-chaussée. Gare à proximité

Vous êtes musiciens, chanteurs, vous êtes adhérents d’une société musicale ou simple curieux, venez découvrir les richesses de la partothèque. une bibliothèque de 2500 partitions musicales dédiée aux…

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