Visite de la centrale à Cycle Combiné Gaz de Bouchain, Centrale électrique EDF Bouchain, Bouchain

Informations pratiques

Visite de la centrale à Cycle Combiné Gaz de Bouchain Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30, 16h00 Centrale électrique EDF Bouchain Nord

Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Mineurs accompagnés par un adulte (A partir de 12 ans)

Vêtements couvrants, chaussures plates et fermées obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. En 2026, la centrale à cycle combiné gaz de Bouchain célèbre ses 10 ans. À cette occasion, l’anniversaire du site s’inscrit pleinement dans la programmation des Journées européennes du patrimoine, offrant au public l’opportunité de découvrir un patrimoine industriel emblématique et de partager l’histoire, le savoir‑faire et l’engagement des équipes d’EDF au cœur des territoires.

Centrale électrique EDF Bouchain 208 allée de la vigilence 59111 Bouchain Bouchain 59111 Nord Hauts-de-France https://www.edf.fr/centrale-thermique-bouchain https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/735/events »}] Site EDF de production d’électricité thermique- Cycle Combiné au Gaz Parking accessible aux visiteurs – stationnement en marche arrière obligatoire – Accès au bâtiment d’accueil « Espace Odyssélec » depuis le parking

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés.

©ACHphoto