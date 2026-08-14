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Découverte de la pêche à pied Granville

vendredi 14 août 2026 · Granville

Découverte de la pêche à pied Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue du Port
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Découverte de la pêche à pied

Rue du Port Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Partez en famille à la découverte de la pêche à pied Équipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature !   .

Rue du Port Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84  eauxnaturailes@gmail.com

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English : Découverte de la pêche à pied

L’événement Découverte de la pêche à pied Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin

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