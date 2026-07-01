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Découverte de la pêche à pied Les Pieux

mercredi 29 juillet 2026 · Les Pieux

Découverte de la pêche à pied Les Pieux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
50340 Les Pieux
Département
Manche
Tarif

Les Pieux

Découverte de la pêche à pied

Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Partez en famille à la découverte de la pêche à pied. Équipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature !

RDV: Petit parking à Sciotot (route du fort)   .

Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84  eauxnaturailes@gmail.com

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English : Découverte de la pêche à pied

L’événement Découverte de la pêche à pied Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin

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