Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer
Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer vendredi 28 août 2026.
Montmartin-sur-Mer
Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 12:45:00
fin : 2026-08-28 14:45:00
Date(s) :
2026-08-28
En calèche bâchée découverte de la Pêcherie La Maillard, 2hrs avec gouter, méthode de pêche ancestrale, 2 kms sur l’estran pour comprendre comment le pêcheur récupère le poisson. Petits et grands, départ 2 hrs avant marée basse. .
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr
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English : Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche
L’événement Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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