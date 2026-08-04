Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être Espace culturel Montmartin-sur-Mer
dimanche 9 août 2026 · Espace culturel · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être
Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être, les 8 et 9 août, de 10h à 18h, à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .
Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 28 34 97
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English : Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être
L’événement Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme
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