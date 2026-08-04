Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être Espace culturel Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être

Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être, les 8 et 9 août, de 10h à 18h, à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .

Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 28 34 97

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English : Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être

L’événement Salon de l’artisanat, producteurs, bien-être Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme