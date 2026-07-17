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Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer

lundi 31 août 2026 · Montmartin-sur-Mer

Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
23 Rue de la Bredaine
Ville
50590 Montmartin-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Montmartin-sur-Mer

Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:30:00
fin : 2026-08-31 16:30:00

Date(s) :
2026-08-31

En calèche bâchée découverte de la Pêcherie La Maillard, 2hrs avec gouter, méthode de pêche ancestrale, 2 kms sur l’estran pour comprendre comment le pêcheur récupère le poisson. Petits et grands, départ 2 hrs avant marée basse.   .

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94  cheval.atteler.monter@outlook.fr

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English : Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche

L’événement Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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