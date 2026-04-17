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Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer

Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer

Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer mardi 18 août 2026.

Adresse : 23 Rue de la Bredaine

Ville : 50590 Montmartin-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montmartin-sur-Mer

Escapade en calèche

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Balade en calèche bâchée d’une heure avec les chevaux de trait. Vue sur les îles sur la hauteur de Montmartin.
Pour tous, autre jour possible sur réservation, forfait 50 € jusqu’à 4 pers puis supplément par personne en plus.   .

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94  cheval.atteler.monter@outlook.fr

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English : Escapade en calèche

L’événement Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

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