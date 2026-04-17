Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer
Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer mardi 18 août 2026.
Montmartin-sur-Mer
Escapade en calèche
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Balade en calèche bâchée d’une heure avec les chevaux de trait. Vue sur les îles sur la hauteur de Montmartin.
Pour tous, autre jour possible sur réservation, forfait 50 € jusqu’à 4 pers puis supplément par personne en plus. .
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escapade en calèche
L’événement Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Montmartin-sur-Mer (Manche)
- Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer 22 avril 2026
- Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer 22 avril 2026
- Balade bien-être Montmartin-sur-Mer 28 avril 2026
- Concert La Canterie du Rey église Saint-Martin Montmartin-sur-Mer 17 juin 2026
- Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer 2 juillet 2026