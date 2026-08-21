Découverte de la préservation et de la restauration du patrimoine illustrée par une exposition photographique, Four à chaux, Poleymieux-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Découverte de la préservation et de la restauration du patrimoine illustrée par une exposition photographique Samedi 19 septembre, 09h00 Four à chaux Métropole de Lyon

Sans limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Restauration du four à chaux.

Nettoyage de la végétation.

Réparation de murs avec des pierres et mortiers de chaux.

(Pour les participants, nous conseillons le port de gants pour la manipulation).

Exposition photographique du patrimoine de Poleymieux-au-Mont-d’Or.

Stationnement possible à proximité.

Pour tout renseignements complémentaires, contactez l’association « Poleymieux, mémoire et patrimoine » par courriel : poleymieux.memoireetpatrimoine@gmail.com

Four à chaux 775 Route de la Glande, 69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or Poleymieux-au-Mont-d’Or 69250 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:poleymieux.memoireetpatrimoine@gmail.com »}]

Restauration du four à chaux.

©Ministère de la Culture