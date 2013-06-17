Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran Parking plage de Notinau Camaret-sur-Mer
Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran Parking plage de Notinau Camaret-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.
Camaret-sur-Mer
Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran
Parking plage de Notinau Allée Kichen Nautinau Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Mercredi 17 juin à 13h
Durée 1h30 Horaires liés à la marée
Rdv parking plage de Notinau à Camaret-sur-mer
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Parking plage de Notinau Allée Kichen Nautinau Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
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English :
L’événement Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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