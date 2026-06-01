Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran Camaret-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Camaret-sur-Mer

Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran

parking plage de Notinau Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.

Durée 1h30 Horaires liés à la marée

Rdv parking plage de Notinau à Camaret-sur-mer

Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh

Prévoir une tenue adaptée.

A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .

parking plage de Notinau Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69

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English :

L’événement Découverte de la réserve naturelle et des algues de l’estran Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime