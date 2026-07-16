Découverte de la rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc
vendredi 14 août 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc
Informations pratiques
Saint-Christophe-sur-Roc
Découverte de la rivière souterraine
Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-14
Descente en rappel d’un puits de 18m (à partir de 10 ans). Parcours de 2 km, à prévoir un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire. .
Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de la rivière souterraine
L’événement Découverte de la rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine