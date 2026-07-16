Informations pratiques

Saint-Christophe-sur-Roc

Découverte de la rivière souterraine

Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-14

Descente en rappel d’un puits de 18m (à partir de 10 ans). Parcours de 2 km, à prévoir un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire. .

Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Découverte de la rivière souterraine

L’événement Découverte de la rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine