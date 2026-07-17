Découverte de la ruche et du monde des abeilles (1/2 journée), 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France, Daux

Informations pratiques

Découverte de la ruche et du monde des abeilles (1/2 journée) 19 juillet – 23 août, certains dimanches 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France Haute-Garonne

Tarifs : Découverte de la ruche et du monde des abeilles (1/2 journée) 55€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-23T11:00:00+02:00 – 2026-08-23T14:30:00+02:00

Demi-journée ou journée découverte du mondes abeilles dans notre rucher près de Toulouse. En toute sécurité les visiteurs ouvriront les ruches, apprendrons comment gérer une ruche et dégusteront les produits de la ruche. Une expérience unique et inoubliable.

Au programme de cette demi-journée :

Apports théoriques : dans le secret des abeilles. Nous commencerons par un temps d’échange au calme pour comprendre l’organisation sociale de l’abeille mellifère (Apis mellifera). Vous découvrirez les rôles de la reine, des ouvrières et des faux-bourdons, ainsi que le cycle de vie de la colonie au fil des saisons. Nous aborderons également le rôle crucial de la pollinisation pour notre biodiversité locale.

Ouverture des ruches : face-à-face avec la colonie. Après avoir enfilé votre vareuse de protection, nous nous dirigerons vers le rucher. C’est le moment de vérité ! Vous découvrirez la manipulation de l’enfumoir et à ouvrir une ruche en douceur pour observer l’activité des abeilles sur les cadres. Vous apprendrez comment reconnaître le couvain, le pollen et les réserves de miel en toute sécurité, guidés par nos conseils d’apiculteur.

Dégustation : un voyage gustatif. Pour clore cette immersion, nous partagerons un moment de convivialité autour des trésors récoltés par nos abeilles. Nous vous proposerons une dégustation commentée de nos différentes variétés de miels, ainsi que de nos produits de l’apithérapie, pour apprendre à reconnaître les subtilités de chaque terroir et les bienfaits de ces produits naturels.

Durée : 3h30

Activité organisée par Delphine – Apiculteur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-ruche-et-du-monde-des-abeilles-9679

5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-ruche-et-du-monde-des-abeilles-9679 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-ruche-et-du-monde-des-abeilles-9679 »}]

Vous avez toujours voulu comprendre le secret des abeilles et le travail de l’apiculteur ? Venez vivre une demi-journée d’immersion au cœur de notre exploitation à Daux. Entre pédagogie et découverte