Découverte de la sophrologie, Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Paray-Vieille-Poste, Paray-Vieille-Poste

Informations pratiques

Découverte de la sophrologie Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Paray-Vieille-Poste Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Prendre du temps pour soi et découvrir la sophrologie

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Paray-Vieille-Poste 43, avenue Aristide Briand, Paray-Vieille-Poste Paray-Vieille-Poste 91550 Essonne Île-de-France 01 69 57 82 30 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 57 82 30 »}] Dans le cadre de la fête de la rentrée la médiathèque propose diverses activités

Biblis en folie 2026

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