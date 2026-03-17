Découverte de la spéléologie avec Mendi Gaiak

Parking du Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Après une balade en forêt, venez faire une initiation dans le monde de la nuit en mélangeant marche, déplacement sur main courante, un petit rappel, traversée de lacs. Après un petit rappel, on remonte la rivière. Randonnée spéléo facile dans la source de la Nive. Cette cavité aquatique nous conduira dans un voyage hors du temps, sans jamais se sentir oppressé. Conditions: à partir de 10 ans et savoir nager 25m. Inscription maxi 14h avant. Sortie à partir de 4 personnes, maximum 8 personnes. .

Parking du Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Découverte de la spéléologie avec Mendi Gaiak

L’événement Découverte de la spéléologie avec Mendi Gaiak Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque