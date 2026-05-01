Névez

Découverte de la spiruline

17 Rospico Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Porte ouverte de la ferme, visites commentées de la serre, explications nutritionnelles, échanges et questions, dégustations de recettes spirulinées.

Marché de producteurs et d’artisans

Petite restauration sur place (crêpes) .

17 Rospico Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 29 44 96

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English : Découverte de la spiruline

L’événement Découverte de la spiruline Névez a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC CCA