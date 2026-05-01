Découverte de la spiruline Névez
Découverte de la spiruline Névez dimanche 24 mai 2026.
Névez
Découverte de la spiruline
17 Rospico Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Porte ouverte de la ferme, visites commentées de la serre, explications nutritionnelles, échanges et questions, dégustations de recettes spirulinées.
Marché de producteurs et d’artisans
Petite restauration sur place (crêpes) .
17 Rospico Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 29 44 96
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English : Découverte de la spiruline
L’événement Découverte de la spiruline Névez a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC CCA
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