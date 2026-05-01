Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte de la spiruline Névez

Découverte de la spiruline Névez dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 17 Rospico

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Névez

Découverte de la spiruline

17 Rospico Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Porte ouverte de la ferme, visites commentées de la serre, explications nutritionnelles, échanges et questions, dégustations de recettes spirulinées.
Marché de producteurs et d’artisans
Petite restauration sur place (crêpes)   .

17 Rospico Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 83 29 44 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la spiruline

L’événement Découverte de la spiruline Névez a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC CCA

À voir aussi à Névez (Finistère)