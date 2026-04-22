Névez

Puces Marines

Port Manec’h Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Puces marine à Port Manec’h

Articles et équipements liés à la mer

Petite restauration sur place

Entrée + navette gratuite

Inscription pour les brocanteurs avant le 09 mai . .

Port Manec’h Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 81 74 60 14

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English :

L’événement Puces Marines Névez a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA