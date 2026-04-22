Puces Marines Névez
Puces Marines Névez samedi 16 mai 2026.
Névez
Puces Marines
Port Manec’h Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Puces marine à Port Manec’h
Articles et équipements liés à la mer
Petite restauration sur place
Entrée + navette gratuite
Inscription pour les brocanteurs avant le 09 mai . .
Port Manec’h Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 81 74 60 14
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English :
L’événement Puces Marines Névez a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA
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