Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern La ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern

La ferme de Lanvern Keresquen Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Qui vit dans un marais? Qui y passe? Et qui y pousse? Venezle découvrir lors de la prochaine animation à la ferme pédagogique, organisée et animée par notre stagiaire en BTS GPN ( gestion et protections de la nature)

Cette animation fait partie de son stage en immersion, il faut s’y inscrire par SMS 06 33 78 10 54

À partir de 6 ans accompagné. .

La ferme de Lanvern Keresquen Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 33 78 10 54

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English :

L’événement Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-01 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN