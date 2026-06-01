Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern La ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern
Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern La ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern samedi 13 juin 2026.
Plonéour-Lanvern
Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern
La ferme de Lanvern Keresquen Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Qui vit dans un marais? Qui y passe? Et qui y pousse? Venezle découvrir lors de la prochaine animation à la ferme pédagogique, organisée et animée par notre stagiaire en BTS GPN ( gestion et protections de la nature)
Cette animation fait partie de son stage en immersion, il faut s’y inscrire par SMS 06 33 78 10 54
À partir de 6 ans accompagné. .
La ferme de Lanvern Keresquen Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 33 78 10 54
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English :
L’événement Découverte de la vie dans le marais de la ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-01 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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