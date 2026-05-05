Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Les jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz

Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Présentation des jardins, approche de la biodynamie, découverte et dégustation des produits de saison, visite commentée de l’expo en cours. .

Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz

L’événement Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN