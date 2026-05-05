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Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Les jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern

Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Les jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Les jardins de Ty Glaz

Adresse : 6 Lieu-dit Kerhuel

Ville : 29720 Plonéour-Lanvern

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Plonéour-Lanvern

Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz

Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Présentation des jardins, approche de la biodynamie, découverte et dégustation des produits de saison, visite commentée de l’expo en cours.   .

Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97 

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English : Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz

L’événement Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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