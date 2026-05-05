Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Les jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern
Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Les jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern dimanche 28 juin 2026.
Plonéour-Lanvern
Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz
Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Présentation des jardins, approche de la biodynamie, découverte et dégustation des produits de saison, visite commentée de l’expo en cours. .
Les jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97
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English : Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz
L’événement Portes Ouvertes Estivales aux Jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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