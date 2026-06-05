Plonéour-Lanvern

Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres

Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-09

C’est l’occasion idéale pour découvrir la nature, apprendre la patience et attraper son premier poisson !

Infos et inscriptions

06 09 75 78 22, contact.fishandkiff@gmail.com, Helloasso https://www.helloasso.com/…/stage-de-peche-vacances-d-ete

Ne tardez pas, les places sont limitées !

Organisée par Aappma du Pays Bigouden .

Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22

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English :

L’événement Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Pays Bigouden