Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres Plonéour-Lanvern
Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres Plonéour-Lanvern jeudi 9 juillet 2026.
Plonéour-Lanvern
Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres
Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-09
C’est l’occasion idéale pour découvrir la nature, apprendre la patience et attraper son premier poisson !
Infos et inscriptions
06 09 75 78 22, contact.fishandkiff@gmail.com, Helloasso https://www.helloasso.com/…/stage-de-peche-vacances-d-ete
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Organisée par Aappma du Pays Bigouden .
Etang du moulin neuf Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 09 75 78 22
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English :
L’événement Stage d’été pêche nature pêche au lancer leurres Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Destination Pays Bigouden
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