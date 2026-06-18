Les Jardins de Ty Glaz Visites guidées de l’exploitation Plonéour-Lanvern
Les Jardins de Ty Glaz Visites guidées de l’exploitation Plonéour-Lanvern jeudi 9 juillet 2026.
Plonéour-Lanvern
Les Jardins de Ty Glaz Visites guidées de l’exploitation
6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-09
À découvrir plantes condimentaires, aromatiques et médicinales , produits végétaux transformés, issus de nos jardins en biodynamie.
Sur réservation uniquement,06.88.77.51.51 même au dernier moment, à partir de trois personnes. N’hésitez pas à nous solliciter pour une date à votre convenance. Durée une heure , avec dégustation d’une boisson végétale.
Organisé par les jardins de Ty Glaz .
6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97
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English :
L’événement Les Jardins de Ty Glaz Visites guidées de l’exploitation Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden
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