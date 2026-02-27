Découverte de la vigne et de ses outils d’antan Lahosse

Découverte de la vigne et de ses outils d’antan

111 Chemin de Garnuy Lahosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

François, agriculteur et viticulteur, vous racontera l’époque où sa famille avait une ferme avec des vaches laitières, des bœufs et bien d’autres animaux… Vous vous baladerez avec lui dans sa vigne vieille de plus de 100 ans et il vous expliquera le travail fourni pour l’entretenir. Il vous montrera également les anciens outils et leurs rôles au sein des vignes.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .

111 Chemin de Garnuy Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English : Découverte de la vigne et de ses outils d’antan

François, a farmer and winegrower, will tell you about the time when his family had a farm with dairy cows, cattle and many other animals… Join him for a stroll through his 100-year-old vineyard, and learn about the work involved in its upkeep.

