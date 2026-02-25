Initiation aux quilles de 6 avec Christian

3294 Route des Coteaux Lahosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les quilles de six sont un sport ancestral. Cette activité, souvent pratiquée par les membres du troisième âge , demande une grande concentration afin de coordonner la force et l’adresse pour tomber les quilles. .

3294 Route des Coteaux Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

English :

An ancestral sport, Christian, Greeter, will show you this activity which requires great concentration in order to coordinate strength and skill to make the pins fall.

L’événement Initiation aux quilles de 6 avec Christian Lahosse a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Terres de Chalosse