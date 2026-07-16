Découverte de la villa Le Chardenois et de son parc arboré., La Villa Le Chardenois, Longchamp

Informations pratiques

Découverte de la villa Le Chardenois et de son parc arboré. 19 et 20 septembre La Villa Le Chardenois Côte-d’Or

Visite guidée de 15 personnes d’une durée approximative d’une heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Longchamp doit sa réputation aux Faïenceries de Longchamp, créées en 1832 par Jean Phal. Rachetées en 1880 par les frères Charbonnier, elles deviennent l’une des grandes faïenceries françaises, fournissant les grands magasins et exportant à l’étranger. Employant jusqu’à 280 personnes, l’entreprise décline face à la hausse des coûts, à la concurrence étrangère et à l’évolution des modes de vie, avant de fermer définitivement en 2009.

Construite en 1920 par Gaëtan Moisand et Hélène Charbonnier, la villa Le Chardenois est une « maison de fabrique » de style Art déco, destinée à la fois à la famille propriétaire et à l’accueil des clients importants. Elle se distingue notamment par ses vitraux retraçant l’histoire de la céramique et n’est ouverte au public qu’à l’occasion d’événements particuliers. Toujours propriété de la famille fondatrice, elle est exceptionnellement ouverte au public lors des Journées du patrimoine et d’expositions consacrées à la faïencerie.

La Villa Le Chardenois 11, rue de Laubenheim, 21110 Longchamp Longchamp 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0689157459 https://www.lechardenois.fr/ Longchamp doit tout particulièrement sa réputation aux Faïenceries de Longchamp créées par Jean Phal en 1832 qui cessera définitivement ses activités en 2009. Mais aussi au Lycée polyvalent Henry Moisand.

La Faïencerie de Longchamp est encore principalement une

tuilerie/briqueterie lorsqu’elle est rachetée en 1880 par les frères

Charbonnier (Robert et Marcel) tous deux ingénieurs agronomes. Ceux-ci vont orienter la production vers la faïence fine avec l’assistance d’ingénieurs anglais et faire de cette entreprise l’une des huit grandes faïenceries de l’hexagone fournissant les grands magasins parisiens (Printemps, Galeries Lafayette, Samaritaine, etc ) et provinciaux et exportant vers l’étranger, tout particulièrement les Etats -Unis, le meilleur de sa gamme.

Au plus fort de son activité, la faïencerie a employé jusqu’à 280 personnes, longchampois principalement, mais aussi habitants des communes avoisinantes. Cependant, la hausse des coûts de production, la concurrence de plus en plus sévère des pays

étrangers et le changement des modes de vie ont eu raison de cette activité industrielle. Celle-ci est certes encore satisfaisante en 1984 lorsque la société est vendue à un tiers par les frères Moisand, héritiers de Robert Charbonnier. Elle survivra encore 25 ans, à régime progressivement réduit, avant de cesser toute activité en 2009.

La villa Le Chardenois est l’exemple parfait de ce qu’il est convenu

d’appeler une « maison de fabrique » pour parler de ces maisons

d’habitation jouxtant les bâtiments industriels d’une entreprise et

destinées à la fois à héberger les propriétaires, et à accueillir aussi

fastueusement que possible les clients les plus importants. Elle fut

construite en 1920 par Gaëtan Moisand et son épouse Hélène Charbonnier qui en confièrent la conception à un jeune architecte dijonnais très imprégné des tendances nouvelles de l’art déco dans l’entre-deux guerres. L’œuvre la plus caractéristique de la décoration intérieure est constituée d’une série de quatre vitraux représentant l’histoire de la céramique à travers le monde.

La villa est restée propriété de la famille des fondateurs. Elle ne se visite pas, mais elle reste accessible au public à l’occasion des Journées du patrimoine et des expositions des productions de la faïencerie de Longchamp organisées en coopération avec l’association Longchamp d’Antan, le Lycée polyvalent Henry Moisand et la Mairie de Longchamp. Ouverture à la visite guidée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 17h

Longchamp doit tout particulièrement sa réputation aux Faïenceries de Longchamp créées par Jean Phal en 1832 qui cessera définitivement ses activités en 2009.

© Alexis Moisand