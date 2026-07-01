Exposition de pièces de faïence « Géométrie émaillée », Salle des Sociétés, Longchamp

Informations pratiques

Exposition de pièces de faïence « Géométrie émaillée » 19 et 20 septembre Salle des Sociétés Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Longchamp d’Antan a pour but la sauvegarde du patrimoine et surtout des pièces de faïence fabriquées dans notre ex manufacture.

Venez découvrir une sélection de faïences réalisées dans notre ex-faïencerie, ornées de décors géométriques.

L’exposition se déroule dans l’ancienne cantine de la faïencerie, un bâtiment qui a également servi de salle de cinéma avant de devenir une salle des sociétés.

Salle des Sociétés 2 allée du Petit pont, 21110 Longchamp Longchamp 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 20 65 87 92 Grand parking

L’association Longchamp d’Antan a pour but la sauvegarde du patrimoine et surtout des pièces de faïence fabriquées dans notre ex manufacture.

© Association Longchamp d’Antan