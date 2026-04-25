Découverte de l’apiculture et du miel des Landes de Gascogne Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet
Découverte de l’apiculture et du miel des Landes de Gascogne Conservatoire des Landes de Gascogne Sanguinet mardi 2 juin 2026.
Sanguinet
Découverte de l’apiculture et du miel des Landes de Gascogne
Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Venez découvrir le miel des Landes de Gascogne, un suc naturel dont la fabrication fait partie des savoir-faire traditionnels de notre région !
Une activité pour grands et petits, à partir de 5 ans. Autour d’une ruche et avec un apiculteur, découvrez la vie de l’abeille et son rôle dans la fabrication du miel. Vous pourrez bien sûr déguster cette douceur de notre patrimoine gastronomique et découvrir la variété de ses terroirs !
Tous les mardis EN JUILLET/AOÛT de 14h30 À 15h30
Visites de groupe sur demande .
Conservatoire des Landes de Gascogne Avenue de Parentis Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 88 51 78 contact@conservatoiredeslandesdegascogne.com
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English : Découverte de l’apiculture et du miel des Landes de Gascogne
L’événement Découverte de l’apiculture et du miel des Landes de Gascogne Sanguinet a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grands Lacs
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