Découverte de l’Archipel Butor, Manoir des livres, Lucinges

Informations pratiques

Découverte de l’Archipel Butor 19 et 20 septembre Manoir des livres Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine, l’Archipel Butor propose aux visiteurs une programmation originale et ouverte à toutes et tous.

Ouverture du Manoir des livres les deux jours de 10h à 18h.

Le samedi et le dimanche, des visites guidées sont proposées au public :

11h – 12h : balade butorienne (annulée en cas de mauvais temps) ;

14h – 15h : visite guidée de l’exposition Colette Deblé, Jeux de dames15h – 16h : visite guidée du bureau de Michel Butor.

Lieu de rendez-vous pour le départ des visites guidées : Manoir des livres – 91 chemin du Château – Lucinges

Sans inscription – Tout public

Manoir des livres Chemin du château, 74380 Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections de vidéos, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d’artiste.

À l’occasion de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine, l’Archipel Butor propose aux visiteurs une programmation originale et ouverte à toutes et tous.

©Kaptura