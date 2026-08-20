Découverte de l’argentique, Ateliers Octopodes, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Ateliers Octopodes · Chambéry
Informations pratiques
Découverte de l’argentique Samedi 19 septembre, 13h30 Ateliers Octopodes Savoie
90€, tout le matériel est fourni
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Partez vers une aventure en noir & blanc dans les rues historiques de Chambéry ! Vous arpenterez la ville pendant une heure afin d’aiguiser votre œil et revoir les principes fondamentaux de la photographie.
Vous serez accompagnés dans la prise en main d’un appareil photo argentique, puis viendra l’élaboration des chimies de développement, des films réalisés. Vous verrez alors les différentes étapes avant la découverte finale de vos images !
Une fois développés et secs, les négatifs pourront être scannés. Vous aurez entre vos mains des appareils authentiques, très beaux et performants, pour une qualité d’image à en faire pâlir les pixels !
Public : à partir de 14 ans
Nombre de participants: de 2 à 6 pers. maximum
TARIFS/personne :
tarif PLEIN : 90€
Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.fr/evenement/2915467/reservation »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.
Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.
Plongez dans le monde de la photographie et initiez vous au développement argentique durant 4 heures, avec Célia, photographe à l’atelier de l’oubli Temps.
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