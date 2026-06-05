Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche
Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche samedi 11 juillet 2026.
Baulme-la-Roche
Découverte de l’art-thérapie
Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche Côte-d’Or
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Demi-journées découverte de l’art-thérapie
Et si la création devenait un moyen de souffler, d’explorer ses émotions et de prendre un temps pour soi ?
Je vous propose une demi-journée en petit groupe pour découvrir l’art-thérapie à travers des ateliers accessibles et ludiques
collage intuitif
argile
photolangage
petite exploration créative par l’écriture
Aucun niveau artistique n’est nécessaire.
L’objectif n’est pas de “faire beau”, mais de vivre une expérience créative dans un cadre bienveillant et convivial.
Petit groupe de 6 à 8 personnes maximum
Matériel fourni + temps d’accueil convivial
2 lieux et deux dates vous sont proposées
Baulme-la-Roche
11 juillet 2026
De 14h à 17h
40€
Sur inscription.
Soyez curieux (ses)
A bientôt !
Séverine Dallerey .
Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 94 94 88 s.dallerey.at@gmail.com
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English : Découverte de l’art-thérapie
L’événement Découverte de l’art-thérapie Baulme-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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