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Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche

Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche

Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle de la mairie

Adresse : 4 place Lucan

Ville : 21410 Baulme-la-Roche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif réduit Tarif spécial

Baulme-la-Roche

Découverte de l’art-thérapie

Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Demi-journées découverte de l’art-thérapie
Et si la création devenait un moyen de souffler, d’explorer ses émotions et de prendre un temps pour soi ?
Je vous propose une demi-journée en petit groupe pour découvrir l’art-thérapie à travers des ateliers accessibles et ludiques
collage intuitif
argile
photolangage
petite exploration créative par l’écriture

Aucun niveau artistique n’est nécessaire.
L’objectif n’est pas de “faire beau”, mais de vivre une expérience créative dans un cadre bienveillant et convivial.

Petit groupe de 6 à 8 personnes maximum
Matériel fourni + temps d’accueil convivial

2 lieux et deux dates vous sont proposées

Baulme-la-Roche
11 juillet 2026
De 14h à 17h
40€
Sur inscription.

Soyez curieux (ses)
A bientôt !

Séverine Dallerey   .

Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 94 94 88  s.dallerey.at@gmail.com

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English : Découverte de l’art-thérapie

L’événement Découverte de l’art-thérapie Baulme-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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