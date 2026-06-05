Découverte de l’art-thérapie Salle de la mairie Baulme-la-Roche samedi 11 juillet 2026.

Baulme-la-Roche

Découverte de l’art-thérapie

Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Demi-journées découverte de l’art-thérapie

Et si la création devenait un moyen de souffler, d’explorer ses émotions et de prendre un temps pour soi ?

Je vous propose une demi-journée en petit groupe pour découvrir l’art-thérapie à travers des ateliers accessibles et ludiques

collage intuitif

argile

photolangage

petite exploration créative par l’écriture

Aucun niveau artistique n’est nécessaire.

L’objectif n’est pas de “faire beau”, mais de vivre une expérience créative dans un cadre bienveillant et convivial.

Petit groupe de 6 à 8 personnes maximum

Matériel fourni + temps d’accueil convivial

2 lieux et deux dates vous sont proposées

Baulme-la-Roche

11 juillet 2026

De 14h à 17h

40€

Sur inscription.

Soyez curieux (ses)

A bientôt !

Séverine Dallerey .

Salle de la mairie 4 place Lucan Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 94 94 88 s.dallerey.at@gmail.com

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English : Découverte de l’art-thérapie

L’événement Découverte de l’art-thérapie Baulme-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)