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AGENDA · La Chapelle-sur-Furieuse

Découverte de l’éco lieu de Chenèvre Eco lieu de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse

samedi 29 août 2026 · Eco lieu de Chenèvre · La Chapelle-sur-Furieuse

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Eco lieu de Chenèvre
Adresse
11 chemin de Chenèvre
Ville
39110 La Chapelle-sur-Furieuse
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

La Chapelle-sur-Furieuse

Découverte de l’éco lieu de Chenèvre

Eco lieu de Chenèvre 11 chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Profitez du week-end de ferme en ferme pour rendre visite à des producteurs et productrices qui ouvrent leur portes au grand public pour partager leurs métiers et leur engagement en faveur d’une agriculture durable !

Bienvenue ! Chevreaux, chèvres, poules et chevaux vous attendent !

A Chenèvre, trois petites fermes en un lieu Maryline et ses plants potagers/aromatiques/floraux vous guidera dans ses serres; Morgane et ses vins sans intrants vous présentera ses méthodes de travail de la vigne réalisées à l’aide des chevaux; Martin, Manon et Gaëlle vous ferons visiter leurs poulaillers et déguster leurs fromages de chèvre.

Toute la journée buvette, crêpes sucrées (à partir de 2€) et galettes salées (à partir de 6€).   .

Eco lieu de Chenèvre 11 chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@chenevre.org

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English : Découverte de l’éco lieu de Chenèvre

L’événement Découverte de l’éco lieu de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-07-15 par ENERGY CITIES

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