Découverte de l’éco lieu de Chenèvre Eco lieu de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse
samedi 29 août 2026 · Eco lieu de Chenèvre · La Chapelle-sur-Furieuse
Informations pratiques
La Chapelle-sur-Furieuse
Découverte de l’éco lieu de Chenèvre
Eco lieu de Chenèvre 11 chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Profitez du week-end de ferme en ferme pour rendre visite à des producteurs et productrices qui ouvrent leur portes au grand public pour partager leurs métiers et leur engagement en faveur d’une agriculture durable !
Bienvenue ! Chevreaux, chèvres, poules et chevaux vous attendent !
A Chenèvre, trois petites fermes en un lieu Maryline et ses plants potagers/aromatiques/floraux vous guidera dans ses serres; Morgane et ses vins sans intrants vous présentera ses méthodes de travail de la vigne réalisées à l’aide des chevaux; Martin, Manon et Gaëlle vous ferons visiter leurs poulaillers et déguster leurs fromages de chèvre.
Toute la journée buvette, crêpes sucrées (à partir de 2€) et galettes salées (à partir de 6€). .
Eco lieu de Chenèvre 11 chemin de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@chenevre.org
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English : Découverte de l’éco lieu de Chenèvre
L’événement Découverte de l’éco lieu de Chenèvre La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-07-15 par ENERGY CITIES
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